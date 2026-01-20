Visite flash de l’exposition temporaire et atelier gargouille Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins
Visite flash de l’exposition temporaire et atelier gargouille Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins jeudi 5 février 2026.
Visite flash de l’exposition temporaire et atelier gargouille
Musée départemental du Compagnonnage 98 rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-05 10:00:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
2026-02-05 2026-03-12 2026-04-23
Découvre les gargouilles, chimères et créatures mystérieuses qui ornent la cathédrale Notre-Dame de Paris. Passionné par ces figures ? Prolonge la visite avec un atelier gargouille !
A partir de 5 ans .
Musée départemental du Compagnonnage 98 rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
English : Visite flash de l’exposition temporaire et atelier gargouille
