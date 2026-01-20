Visite flash de l’exposition temporaire et atelier gargouille

Musée départemental du Compagnonnage
Romanèche-Thorins

Découvre les gargouilles, chimères et créatures mystérieuses qui ornent la cathédrale Notre-Dame de Paris. Passionné par ces figures ? Prolonge la visite avec un atelier gargouille !

A partir de 5 ans .

Musée départemental du Compagnonnage
98 rue Pierre François Guillon
Romanèche-Thorins 71570
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 85 35 22 02

