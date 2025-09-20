Visite flash de l’exposition temporaire « Le costume Plougastel à travers l’art, la broderie et les photographies de Raphaël Binet » Médiathèque Anjela Duval Plougastel-Daoulas

Visite flash de l’exposition temporaire « Le costume Plougastel à travers l’art, la broderie et les photographies de Raphaël Binet » Samedi 20 septembre, 10h30 Médiathèque Anjela Duval Finistère

A travers une visite guidée de 20/25 minutes, plongez dans l’élégance et le savoir-faire de la tradition bretonne à travers les œuvres du duo Annaïck Hernot et Joëlle Vigot ainsi que les broderies remarquables de David Le Gac, exposées à la médiathèque.

Partenariat entre le Musée du Pays Plougastel et la médiathèque

Réservation conseillée auprès du musée (02.98.40.21.18 – contact@museepaysplougastel.fr)

Médiathèque Anjela Duval 6 Rue Louis Nicolle, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

Médiathèque Anjela Duval de Plougastel Parkings gratuit à proximité

Cliché de l’association Les Amis du Patrimoine de Plougastel, œuvre de David Le Gac (brodeur)