Visite flash de l’exposition temporaire « Le costume Plougastel à travers l’art,les broderies et les photographies » Plougastel-Daoulas
Visite flash de l’exposition temporaire « Le costume Plougastel à travers l’art,les broderies et les photographies » Plougastel-Daoulas samedi 20 septembre 2025.
Visite flash de l’exposition temporaire « Le costume Plougastel à travers l’art,les broderies et les photographies »
6 rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Le Musée du Pays Plougastel vous invite à découvrir sa seconde exposition temporaire hors les murs, lors d’une visite guidée. Durée 25min.
“Le costume Plougastel à travers l’art, la broderie et les photographies de Raphaël Binet”, présentée à la médiathèque Anjela Duval de Plougastel. Plongez dans l’élégance et le savoir-faire de la tradition bretonne à travers les œuvres du duo Annaïck Hernot et Joëlle Vigot ainsi que les broderies remarquables de David Le Gac. Une série de photographies prises par Raphaël Binet (1880-1961) issue de son ouvrage 1934, “Autour des pardons En dro d’ar Pardoniou” sera également exposée. Une immersion dans un patrimoine riche et captivant, à ne pas manquer !
Réservation conseillée auprès du musée. 02.98.40.21.18 .
6 rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite flash de l’exposition temporaire « Le costume Plougastel à travers l’art,les broderies et les photographies » Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole