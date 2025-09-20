Visite flash de l’exposition temporaire « Le costume Plougastel à travers l’art,les broderies et les photographies » Plougastel-Daoulas

6 rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Le Musée du Pays Plougastel vous invite à découvrir sa seconde exposition temporaire hors les murs, lors d’une visite guidée. Durée 25min.

“Le costume Plougastel à travers l’art, la broderie et les photographies de Raphaël Binet”, présentée à la médiathèque Anjela Duval de Plougastel. Plongez dans l’élégance et le savoir-faire de la tradition bretonne à travers les œuvres du duo Annaïck Hernot et Joëlle Vigot ainsi que les broderies remarquables de David Le Gac. Une série de photographies prises par Raphaël Binet (1880-1961) issue de son ouvrage 1934, “Autour des pardons En dro d’ar Pardoniou” sera également exposée. Une immersion dans un patrimoine riche et captivant, à ne pas manquer !

Réservation conseillée auprès du musée. 02.98.40.21.18 .

6 rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

