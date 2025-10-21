Visite flash de l’exposition temporaire « Relever Notre-Dame regards /gestes/savoirs » Musée Départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Visite flash de l’exposition temporaire « Relever Notre-Dame regards /gestes/savoirs » Musée Départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins mardi 21 octobre 2025.

Musée Départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Début : 2025-10-21 16:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-25 2025-10-28 2025-10-30

Visites flash. Venez déambuler dans les salles de l’exposition temporaire, guidés par Elisa.

Elle nous ouvre tous les détails cachés derrière chaque photographie ou objet.

Avec elle, vous connaitrez tous les secrets de l’exposition Relever Notre-Dame regards/gestes/savoirs .

Durée 30 minutes. Tout public à partir de 7 ans. .

Musée Départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

