Visite flash de l’exposition temporaire Zelman Utkès, emporté dans la tempête TARBES Tarbes

Visite flash de l’exposition temporaire Zelman Utkès, emporté dans la tempête

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, le peintre Juif polonais Zelman Utkès se réfugie à Tarbes de juin 1940 au début 1944, avant d’être arrêté et déporté avec son épouse Berthe.

Pour découvrir son parcours, ses œuvres, mais également le milieu artistique de l’École de Paris , le musée de la Déportation et de la Résistance vous propose cet automne une nouvelle visite-flash.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

English :

Caught up in the turmoil of the Second World War, Polish-Jewish painter Zelman Utkès took refuge in Tarbes from June 1940 to early 1944, before being arrested and deported with his wife Berthe.

This autumn, the Musée de la Déportation et de la Résistance is offering a new flash visit to discover his career, his works and the artistic milieu of the École de Paris .

German :

Der polnisch-jüdische Maler Zelman Utkès geriet in die Wirren des Zweiten Weltkriegs und flüchtete von Juni 1940 bis Anfang 1944 nach Tarbes, bevor er verhaftet und zusammen mit seiner Frau Berthe deportiert wurde.

Um seinen Werdegang, seine Werke, aber auch das künstlerische Milieu der École de Paris kennenzulernen, bietet Ihnen das Musée de la Déportation et de la Résistance diesen Herbst eine neue Blitzführung an.

Italiano :

Coinvolto nei disordini della Seconda guerra mondiale, il pittore ebreo polacco Zelman Utkès si rifugiò a Tarbes dal giugno 1940 all’inizio del 1944, prima di essere arrestato e deportato insieme alla moglie Berthe.

Quest’autunno, il Musée de la Déportation et de la Résistance propone una nuova visita lampo per conoscere meglio la sua carriera, le sue opere e l’ambiente artistico dell’ École de Paris .

Espanol :

Atrapado en la agitación de la Segunda Guerra Mundial, el pintor judío polaco Zelman Utkès se refugió en Tarbes desde junio de 1940 hasta principios de 1944, antes de ser detenido y deportado con su esposa Berthe.

Este otoño, el Museo de la Deportación y la Resistencia propone una nueva visita flash para conocer mejor su trayectoria, sus obras y el ambiente artístico de la École de Paris .

