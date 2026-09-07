Visite flash de l’exposition « Villeneuve lez Avignon. Vues et monuments emblématiques », Musée Pierre-de-Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite flash de l’exposition « Villeneuve lez Avignon. Vues et monuments emblématiques » 19 et 20 septembre Musée Pierre-de-Luxembourg Gard

Gratuit. Sans inscription dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

La visite flash de l’exposition vous invite à redécouvrir Villeneuve-lès-Avignon à travers ses monuments et ses paysages emblématiques.

Principalement réalisées par des artistes provençaux et issues des collections du musée ainsi que de prêts privés, les œuvres présentées montrent comment la ville est devenue une véritable source d’inspiration artistique et offrent un voyage au cœur de son histoire.

Musée Pierre-de-Luxembourg 3 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490274966 https://villeneuvelezavignon.com/vivre-a-villeneuve-lez-avignon/patrimoine-culturel/musee-pierre-de-luxembourg http://www.facebook/museegard30 Le palais actuel a été construit au XVIIe siècle sur l’emplacement de la livrée du cardinal de Montirac, dans laquelle mourut l’évêque Saint-Pierre de Luxembourg en 1387. L’édifice actuel se compose de deux étages sur rez-de-chaussée et d’un attique, avec trois travées de baies. La porte monumentale, de style baroque, avec fronton arrondi, est placée du côté droit de la façade. Toutes les fenêtres appartiennent au type classique de la région aux XVIIe et XVIIIe siècles : rectangle allongé, moulures peu saillantes, avec un seul décrochement. Une forte corniche sépare le second étage de l’attique. A l’intérieur, la grande salle du rez-de-chaussée contient des gypseries dorées : trumeau, cheminée, dessus de porte décorés de cartouche, de guirlandes, de feuilles de palme, de coquilles et de têtes. Le plafond est à la française. La cage d’escalier est couverte d’un plafond orné de stucs à tores épais, de fruits et de coquillages. Au centre, une peinture de 1875 a remplacé une toile plus ancienne. Parc de stationnement (à moins de 100 mètres)

La visite flash de l’exposition propose une redécouverte de Villeneuve-lès-Avignon à travers ses monuments et paysages emblématiques. Les œuvres, principalement réalisées par des artistes provençaux…

© Conservation départementale du Gard