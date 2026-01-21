Visite flash de l’exposition Zelman Utkès, emporté dans la tempête TARBES Tarbes

Visite flash de l’exposition Zelman Utkès, emporté dans la tempête

Une visite éclair revient sur le parcours du peintre Juif polonais Zelman Utkès, réfugié à Tarbes de juin 1940 au début 1944, avant d’être arrêté et déporté avec son épouse Berthe.

Réservation conseillée

Accès PMR

Rez-de-chaussée > OUI Étage > NON

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

A lightning tour retraces the career of Polish Jewish painter Zelman Utkès, who took refuge in Tarbes from June 1940 to early 1944, before being arrested and deported with his wife Berthe.

Reservations recommended

PMR access

First floor > YES Floor > NO

