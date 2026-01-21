Visite flash de l’exposition Zelman Utkès, emporté dans la tempête TARBES Tarbes

Visite flash de l’exposition Zelman Utkès, emporté dans la tempête

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-25 12:40:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Une pause culture pendant la pause méridienne !

Découvrez en une vingtaine de minutes l’exposition temporaire du musée de la Déportation et de la Résistance.

Réservation conseillée

Accès PMR

Rez-de-chaussée > OUI Étage > NON

.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

