Visite flash de l’exposition Zelman Utkès, emporté dans la tempête TARBES Tarbes

Visite flash de l’exposition Zelman Utkès, emporté dans la tempête

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-25 12:40:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Une pause culture pendant votre pause méridienne ?

Découvrez en une vingtaine de minutes l’exposition temporaire du musée de la Déportation et de la Résistance. Tour d’horizon sur la biographie du peintre Zelman Utkès, l’École de Paris et le sort des artistes Juifs réfugiés pendant la Seconde Guerre.

Accès PMR

Rez-de-chaussée > OUI Étage > NON

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

A cultural break during your lunch break?

Take just 20 minutes to discover the temporary exhibition at the Musée de la Déportation et de la Résistance. Learn about the biography of painter Zelman Utkès, the École de Paris and the fate of Jewish refugee artists during the Second World War.

PMR access

First floor > YES Floor > NO

