Visite Flash de Novembre L’église Saint Eusèbe, un chez d’œuvre méconnu d’Auxerre Place Saint-Eusèbe Auxerre
Visite Flash de Novembre L’église Saint Eusèbe, un chez d’œuvre méconnu d’Auxerre Place Saint-Eusèbe Auxerre vendredi 7 novembre 2025.
Yonne
Visite Flash de Novembre L’église Saint Eusèbe, un chez d’œuvre méconnu d’Auxerre Place Saint-Eusèbe Devant l’entrée de l’église Saint Eusèbe Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 12:30:00
fin : 2025-11-07 13:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Discrète, élégante et cachée en plein centre-ville, l’église Saint Eusèbe possède pourtant une histoire passionnante. Abbaye, nécropole des évêques, gardienne des archives… Venez découvrir son passé étonnant ! Visite de 30mn gratuite et sans réservations, rdv sur place. .
Place Saint-Eusèbe Devant l’entrée de l’église Saint Eusèbe
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
English : Visite Flash de Novembre L’église Saint Eusèbe, un chez d’œuvre méconnu d’Auxerre
German : Visite Flash de Novembre L’église Saint Eusèbe, un chez d’œuvre méconnu d’Auxerre
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite Flash de Novembre L’église Saint Eusèbe, un chez d’œuvre méconnu d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2025-01-31 par COORDINATION YONNE