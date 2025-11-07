Visite Flash de Novembre L’église Saint Eusèbe, un chez d’œuvre méconnu d’Auxerre Place Saint-Eusèbe Auxerre

Yonne

Début : 2025-11-07 12:30:00

fin : 2025-11-07 13:00:00

2025-11-07

Discrète, élégante et cachée en plein centre-ville, l’église Saint Eusèbe possède pourtant une histoire passionnante. Abbaye, nécropole des évêques, gardienne des archives… Venez découvrir son passé étonnant ! Visite de 30mn gratuite et sans réservations, rdv sur place. .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

