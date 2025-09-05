Visite Flash de septembre L’église Saint Pierre, des moines et des vignerons Portail Saint Pierre Auxerre

Yonne

Portail Saint Pierre Place Saint-Pierre Auxerre Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-05 12:30:00

fin : 2025-09-05 13:00:00

2025-09-05

Petite église paroissiale paisible aux dimensions étonnantes, Saint Pierre possède pourtant un passé romanesque. Venez découvrir l'histoire d'une ancienne abbaye, devenue l'église des Vignerons Auxerrois.

Visite de 30mn, gratuite, rdv sur place. .

Portail Saint Pierre Place Saint-Pierre

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

