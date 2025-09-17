Visite flash Des 31000 présentes dans la résistance haut-pyrénéenne » TARBES Tarbes

Visite flash Des 31000 présentes dans la résistance haut-pyrénéenne » TARBES Tarbes mercredi 17 septembre 2025.

Visite flash Des 31000 présentes dans la résistance haut-pyrénéenne »

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Dans le cadre de l’exposition temporaire Les 31000. Femmes résistantes déportées , le musée de la Déportation et de la Résistance invite ses publics à plusieurs visites éclairs consacrées à une ou plusieurs femmes de ce convoi, parti de Romainville vers Auschwitz en janvier 1943.

Avant leur arrestation et leur déportation, la girondine Gilberte Tamisé et la parisienne Madeleine Jégouzo (née Passot) assurent différentes missions pour la Résistance et se déplacent dans plusieurs départements français, dont les Hautes-Pyrénées…

Réservation conseillée

.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

English :

As part of the temporary exhibition « Les 31000. Femmes résistantes déportées », the Musée de la Déportation et de la Résistance invites visitors to take part in several lightning tours devoted to one or more women from this convoy, which left Romainville for Auschwitz in January 1943.

Before their arrest and deportation, Gilberte Tamisé from Gironde and Madeleine Jégouzo (née Passot) from Paris carried out various missions for the Resistance and travelled to several French departments, including the Hautes-Pyrénées?

Reservations recommended

German :

Im Rahmen der Sonderausstellung « Les 31000. Deportierte Widerstandskämpferinnen » lädt das Musée de la Déportation et de la Résistance sein Publikum zu mehreren Blitzführungen ein, die einer oder mehreren Frauen dieses Konvois gewidmet sind, der im Januar 1943 von Romainville nach Auschwitz abfuhr.

Vor ihrer Verhaftung und Deportation übernahmen die Girondinerin Gilberte Tamisé und die Pariserin Madeleine Jégouzo (geborene Passot) verschiedene Aufgaben für die Résistance und reisten durch mehrere französische Departements, darunter die Hautes-Pyrénées?

Reservierung empfohlen

Italiano :

Nell’ambito della mostra temporanea « Les 31000. Donne della Resistenza deportate », il Musée de la Déportation et de la Résistance invita i visitatori a partecipare a una serie di visite lampo dedicate a una o più donne di questo convoglio, partito da Romainville per Auschwitz nel gennaio 1943.

Prima dell’arresto e della deportazione, Gilberte Tamisé, della Gironda, e Madeleine Jégouzo (nata Passot), di Parigi, svolsero varie missioni della Resistenza e si recarono in diversi dipartimenti francesi, tra cui gli Hautes-Pyrénées?

Prenotazione consigliata

Espanol :

En el marco de la exposición temporal « Les 31000. Mujeres deportadas de la Resistencia », el Museo de la Deportación y la Resistencia invita a los visitantes a participar en una serie de visitas relámpago dedicadas a una o varias de las mujeres de este convoy, que partió de Romainville con destino a Auschwitz en enero de 1943.

Antes de ser detenidas y deportadas, Gilberte Tamisé, de Gironda, y Madeleine Jégouzo (de soltera Passot), de París, llevaron a cabo diversas misiones de la Resistencia y viajaron a varios departamentos franceses, entre ellos los Altos Pirineos?

Reserva recomendada

L’événement Visite flash Des 31000 présentes dans la résistance haut-pyrénéenne » Tarbes a été mis à jour le 2025-09-03 par OT de Tarbes|CDT65