Visite flash des Alyscamps Arles
Visite flash des Alyscamps Arles samedi 4 avril 2026.
Visite flash des Alyscamps
Du 04/04 au 03/05/2026 le mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 14h30, de 15h à 15h30 et de 16h à 16h30.
sauf le 1er mai. Avenue Des Alyscamps Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-04
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-04
Suivez le guide et partez pour 30 minutes de visite. Rendez-vous aux Alyscamps
De l’immense nécropole, il reste un site romantique composé d’une église romane, de chapelles et d’une allée de sarcophages aménagée au XVIIIe siècle. Votre guide conférencier vous en délivrera toutes les clés de compréhension. .
Avenue Des Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
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English :
Follow the guide for a 30-minute tour. Rendezvous at Les Alyscamps
L’événement Visite flash des Alyscamps Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles
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