Visite flash des Charmettes Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Visite flash des Charmettes 20 et 21 septembre Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T14:50:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:20:00

Partez sur les traces de Jean-Jacques Rousseau au cours d’une visite flash qui vous mènera de la maison au jardin. Découvrez ce lieu décrit avec passion par le philosophe, « une maison isolée au penchant d’un vallon fut notre asile, et c’est là que dans l’espace de quatre ou cinq ans j’ai joui d’un siècle de vie ».

Rêveries du promeneur solitaire, 10e promenade.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 39 44 http://musees.chambery.fr/ http://www.chambery.fr/musees Jean-Jacques Rousseau séjourne dans le vallon des Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742. Composé d’une maison et d’un site naturel préservé, ce lieu incarne la formation de la personnalité de l’un des plus grands écrivains de langue française du siècle des Lumières. Parc de stationnement sur place. Parking en bas du vallon.

Didier Gourbin / Musées de la Ville de Chambéry