Visite flash des collections du Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère

Visite flash des collections du Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère mardi 21 octobre 2025.

Visite flash des collections du Musée de la Chaussure

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 11:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30

Lors des visites flash, le médiateur du musée vous propose un focus de 20 minutes pour découvrir une partie des riches collections du musée.

Prestation comprise dans le billet d’entrée.

Réservation conseillée

.

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

English :

During flash visits, the museum’s mediator offers you a 20-minute focus to discover part of the museum’s rich collections.

Service included in admission ticket.

Reservations recommended

German :

Bei den Blitzführungen bietet Ihnen der Museumsmitarbeiter einen 20-minütigen Fokus, um einen Teil der reichen Sammlungen des Museums zu entdecken.

Diese Leistung ist in der Eintrittskarte enthalten.

Reservierung empfohlen

Italiano :

Durante le visite lampo, il mediatore del museo vi offre un focus di 20 minuti per scoprire parte delle ricche collezioni del museo.

Servizio incluso nel biglietto d’ingresso.

Prenotazione consigliata

Espanol :

Durante las visitas flash, el mediador del museo le propone un enfoque de 20 minutos para descubrir una parte de las ricas colecciones del museo.

Servicio incluido en el billete de entrada.

Se recomienda reservar

L’événement Visite flash des collections du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme