Visite flash « Des dessins parmi les dons » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Visite flash « Des dessins parmi les dons » au musée des Beaux-Arts de Dijon Dimanche 21 septembre, 14h45, 15h45, 16h45 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous salle 23 (1er étage).

Début : 2025-09-21T14:45:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir lors d’une visite flash de 15 minutes les dessins parmi les dons de la Société des Amis des Musées de Dijon, avec Myriam Fèvre, chargée des collections d’arts graphiques.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

© Direction des musées de Dijon