Visite-flash des expositions JEP 2025 Maison Nature & Patrimoines Castellane

Maison Nature & Patrimoines 2 place de l’église Castellane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Un thème ou un objet choisi au hasard pour découvrir les expositions !

Maison Nature & Patrimoines 2 place de l’église Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 19 23 musee@castellane-verdon.com

English :

A theme or object chosen at random to discover the exhibitions!

German :

Ein zufällig ausgewähltes Thema oder Objekt, um die Ausstellungen zu entdecken!

Italiano :

Un tema o un oggetto scelto a caso per scoprire le mostre!

Espanol :

Un tema u objeto elegido al azar para descubrir las exposiciones

