Visite-flash des expositions JEP 2025 Maison Nature & Patrimoines Castellane
Visite-flash des expositions JEP 2025 Maison Nature & Patrimoines Castellane samedi 20 septembre 2025.
Visite-flash des expositions JEP 2025
Maison Nature & Patrimoines 2 place de l’église Castellane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Un thème ou un objet choisi au hasard pour découvrir les expositions !
.
Maison Nature & Patrimoines 2 place de l’église Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 19 23 musee@castellane-verdon.com
English :
A theme or object chosen at random to discover the exhibitions!
German :
Ein zufällig ausgewähltes Thema oder Objekt, um die Ausstellungen zu entdecken!
Italiano :
Un tema o un oggetto scelto a caso per scoprire le mostre!
Espanol :
Un tema u objeto elegido al azar para descubrir las exposiciones
L’événement Visite-flash des expositions JEP 2025 Castellane a été mis à jour le 2025-08-18 par Castellane Tourisme