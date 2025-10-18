Visite flash des façades du musée départemental de Flandre Bavinchove

Venez percer les secrets de l’Hôtel de la Noble-Cour et partez à la découverte du monument riche de plusieurs siècles d’histoire !

Samedi et dimanche

* En continu tout le week-end défi Kapla

Viens construite ton château en t’inspirant des tableaux qui t’entourent et de la magnifique architecture de l’Hôtel de la Noble-Cour.

* Visite flash découverte des façades de l’Hôtel de la Noble-Cour

À 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

26 Grand Place Bavinchove 59670 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 45 59 museedeflandre@lenord.fr

English :

Come and discover the secrets of the Hôtel de la Noble-Cour, a monument steeped in centuries of history!

Saturday and Sunday

* Continuous all weekend: Kapla challenge

Come and build your own castle, inspired by the paintings around you and the magnificent architecture of the Hôtel de la Noble-Cour.

* Flash tour of the Hôtel de la Noble-Cour facades

At 2.30pm, 3.30pm, 4.30pm and 5.30pm

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse des Hôtel de la Noble-Cour und begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch das Bauwerk, das auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblicken kann!

Samstag und Sonntag

* Durchgehend das ganze Wochenende: Kapla-Challenge

Komm und baue dein Schloss, indem du dich von den Gemälden um dich herum und der wunderschönen Architektur des Hôtel de la Noble-Cour inspirieren lässt.

* Flash-Tour zur Entdeckung der Fassaden des Hôtel de la Noble-Cour

Um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr

Italiano :

Venite a scoprire i segreti dell’Hôtel de la Noble-Cour, un monumento ricco di secoli di storia!

Sabato e domenica:

* Per tutto il fine settimana: sfida Kapla

Venite a costruire il vostro castello, ispirandovi ai dipinti che vi circondano e alla magnifica architettura dell’Hôtel de la Noble-Cour.

* Visita lampo delle facciate dell’Hôtel de la Noble-Cour

Alle 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30

Espanol :

Venga a descubrir los secretos del Hôtel de la Noble-Cour, un monumento cargado de siglos de historia

Sábado y domingo:

* Todo el fin de semana: Desafío Kapla

Venga a construir su propio castillo, inspirándose en los cuadros que le rodean y en la magnífica arquitectura del Hôtel de la Noble-Cour.

* Visita flash de las fachadas del Hôtel de la Noble-Cour

A las 14.30 h, 15.30 h, 16.30 h y 17.30 h

