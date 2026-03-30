Visite flash des souterrains de l’Amphithéâtre L’ Amphithéâtre romain Arles
Visite flash des souterrains de l’Amphithéâtre L’ Amphithéâtre romain Arles mercredi 8 avril 2026.
Visite flash des souterrains de l’Amphithéâtre
Du 08/04 au 03/05/2026 le mercredi et samedi de 10h30 à 11h, de 11h30 à 12h et de 12h30 à 13h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-08
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-08
Envie de découvrir les souterrains de l’amphithéâtre ? Suivez le guide pour 30 minutes de visite.
Votre guide-conférencier vous dévoilera les secrets des galeries souterraines de l’amphithéâtre. Venez découvrir les coulisses des combats antiques de gladiateurs et vivre une nouvelle expérience dans l’envers du décor de cet édifice remarquable. .
L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Want to explore the underground amphitheater? Follow the guide for a 30-minute tour.
L’événement Visite flash des souterrains de l’Amphithéâtre Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles
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