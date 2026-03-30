Visite flash des Thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto Arles

Visite flash des Thermes de Constantin

Du 04/04 au 03/05/2026 Horaires de départ le lundi, mercredi et samedi de 14h à 14h30, de 15h à 15h30 et de 16h à 16h30. Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Nos guides vous ouvrent les portes des thermes. En 45 minutes de visite, tepidarium, laconium et caldarium n’auront plus de secret pour vous !

Les thermes sont à l’époque romaine des bains publics mais aussi des salles de sport et des lieux de sociabilité. Votre guide vous racontera le fonctionnement de cet établissement construit au IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin. .

Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

Our guides will open the doors of the thermal baths for you. Tepidarium, laconium and caldarium will hold no secrets for you!

L’événement Visite flash des Thermes de Constantin Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles