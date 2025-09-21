Visite flash des thermes de Constantin Thermes de Constantin Arles

Visite flash des thermes de Constantin Thermes de Constantin Arles dimanche 21 septembre 2025.

Visite flash des thermes de Constantin Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Thermes de Constantin Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Les thermes sont à l’époque romaine des bains publics mais aussi des salles de sport et des lieux de sociabilité. Votre guide vous racontera le fonctionnement de cet établissement construit au IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin.

Thermes de Constantin Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490520206 https://www.arlestourisme.com/fr/monument-detail.html Au bord du Rhône, les thermes de Constantin, inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, connurent un beau succès grâce aux hypocaustes qui permettaient de faire circuler de l’air chaud sous le sous-sol à l’aide de palettes de briques.

Édifices inséparables du confort de la vie urbaine à l’époque impériale, les thermes associaient les exercices physiques qui se déroulaient sur la palestre (salle d’entraînement) aux bains assurant l’hygiène corporelle. S’il n’est plus possible d’y prendre un bain, la visite de ce monument vaut le détour.

30 minutes pour découvrir un des monuments d’Arles durant les Journées européennes du patrimoine. visites guidées monuments

Ville d’Arles /A.Cartelli