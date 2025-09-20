Visite flash « Destruction et renaissance de la rotonde » au musée archéologique Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Dijon

Visite flash « Destruction et renaissance de la rotonde » au musée archéologique 20 et 21 septembre Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous dans l’exposition (1er étage).

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:15:00

Monument emblématique de Dijon pendant 750 ans, la rotonde de Saint-Bénigne est pourtant en grande partie détruite en 1792. Oubliée un temps, ses vestiges sont redécouverts par hasard en 1843. Que faire de cette découverte ? Comment mettre en valeur un édifice de l’an mille ? Quels ont été les problèmes rencontrés ? Venez le découvrir lors d’une visite flash de 15 minutes organisée au musée archéologique de Dijon.

Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon

© Bibliothèque municipale de Dijon