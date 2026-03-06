Visite flash du bourg de La-Haye-du-Puits Stand de l’office de tourisme, sur le marché La Haye
Stand de l’office de tourisme, sur le marché La-Haye-du-Puits La Haye Manche
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22
2026-04-22
Envie de découvrir le bourg de La-Haye-du-Puits autrement ? Que vous soyez en vacances ou habitant curieux, profitez de votre mercredi matin au marché pour faire une pause… culturelle ! En 20 minutes chrono, suivez notre guide à travers les rues et découvrez l’histoire de l’église et sa flèche détruite, le château et le donjon, le monument de la 79ᵉ division d’infanterie américaine… et bien d’autres secrets ! Une visite vivante et accessible à tous pour découvrir la ville sous un angle nouveau. Départ depuis le marché, stand de l’Office de Tourisme, sans réservation, aux horaires suivants 10h30, 11h00, 11h30 et dernier départ à 12h00. .
Stand de l’office de tourisme, sur le marché La-Haye-du-Puits La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
