Visite flash du bourg de La-Haye-du-Puits Stand de l’office de tourisme, sur le marché La Haye

Envie de découvrir le bourg de La-Haye-du-Puits autrement ? Que vous soyez en vacances ou habitant curieux, profitez de votre mercredi matin au marché pour faire une pause… culturelle ! En 20 minutes chrono, suivez notre guide à travers les rues et découvrez l’histoire de l’église et sa flèche détruite, le château et le donjon, le monument de la 79ᵉ division d’infanterie américaine… et bien d’autres secrets ! Une visite vivante et accessible à tous pour découvrir la ville sous un angle nouveau. Départ depuis le marché, stand de l’Office de Tourisme, sans réservation, aux horaires suivants 10h30, 11h00, 11h30 et dernier départ à 12h00. .

