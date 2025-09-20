Visite flash du Castelet Le Castelet Toulouse

Visite flash du Castelet Le Castelet Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Visite flash du Castelet 20 et 21 septembre Le Castelet Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. A partir de 8 ans. Durée : 30 minutes.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

️ Découverte express – Monument à la Résistance & exposition ADAM

Une découverte rapide de l’histoire et de l’architecture de ce lieu emblématique, avec un focus sur l’exposition de l’artiste Henri-Georges Adam.

En 30 minutes, laissez-vous guider à travers les grandes lignes de ce site patrimonial chargé d’histoire.

Le Castelet 18 bis grande rue Saint-Michel, 31400, Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie 06 17 97 28 86 https://www.toulouse.fr/web/cultures/lieux-d-expositions#/annuaire-des-lieux/549/Le%20Castelet?_k=gudfnv https://billetterie.castelet.toulouse.fr/ Œuvre monumentale et exceptionnelle imaginée par l’architecte Jacques-Jean Esquié à la fin du XIXe siècle, la prison Saint-Michel est aujourd’hui partie intégrante du patrimoine toulousain : elle est le témoin de l’histoire vive d’un quartier, de personnalités, de toute une ville…

Hier partie administrative, aujourd’hui parcours mémoriel, le Castelet, inscrit au titre des Monuments historiques en 2011, aborde des thématiques aussi variées que l’histoire de la prison est riche, tout ceci au cœur d’un bâtiment emblématique de la ville rose. Vous entrez dans l’un des cœurs battant de Toulouse. Découvrez son histoire ! Métro Saint-Michel-Marcel-Langer (ligne B) / Bus L4 (Station Saint-Michel-Marcel-Langer)

© Rémi Bénali