Visite flash « Du château au musée 400 ans d’histoire » Rochefort

Visite flash « Du château au musée 400 ans d’histoire » Rochefort dimanche 21 septembre 2025.

Visite flash « Du château au musée 400 ans d’histoire »

1 place de La Galissonnière Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le dimanche 21 septembre, le musée national de la Marine vous propose des visites gratuites de 15 minutes autour de l’histoire et l’architecture de l’Hôtel de Cheusses.

1 place de La Galissonnière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr

English : Flash tour: ‘From castle to museum: 400 years of history’

To mark European Heritage Days, on Sunday 21 September, the National Maritime Museum is offering free 15-minute tours focusing on the history and architecture of the Hôtel de Cheusses.

German : Blitzbesuch „Vom Schloss zum Museum: 400 Jahre Geschichte”

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes am Sonntag, den 21. September, bietet Ihnen das Musée national de la Marine kostenlose 15-minütige Führungen zur Geschichte und Architektur des Hôtel de Cheusses an.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 21 settembre, il Musée National de la Marine offre visite gratuite di 15 minuti alla storia e all’architettura dell’Hôtel de Cheusses.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el domingo 21 de septiembre, el Museo Nacional de la Marina ofrece visitas gratuitas de 15 minutos a la historia y la arquitectura del Hôtel de Cheusses.

