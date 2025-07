Visite flash du château de Montélimar en extérieur Rue de Narbonne Montélimar

Visite flash du château de Montélimar en extérieur Rue de Narbonne Montélimar samedi 6 septembre 2025.

Visite flash du château de Montélimar en extérieur

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-28

2025-09-06 2025-09-13 2025-09-27

Depuis les espaces extérieurs du château, un médiateur vous raconte l’histoire et l’architecture de ce monument d’exception.



Info pratique en Septembre le château de Montélimar est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

.

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

From the castle’s outdoor spaces, a mediator explains the history and architecture of this exceptional monument.



Practical info: in September, the Château de Montélimar is open daily from 10am to 12:30pm and from 2pm to 6pm

German :

Von den Außenanlagen des Schlosses aus erzählt Ihnen ein Mediator die Geschichte und die Architektur dieses außergewöhnlichen Bauwerks.



Praktische Info: Im September ist das Schloss von Montélimar täglich von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Italiano :

Dalle aree esterne del castello, un interprete vi racconterà la storia e l’architettura di questo eccezionale monumento.



Informazioni pratiche: a settembre, il castello di Montélimar è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Desde las zonas exteriores del castillo, un intérprete le contará todo sobre la historia y la arquitectura de este monumento excepcional.



Información práctica: en septiembre, el castillo de Montélimar abre todos los días de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00

