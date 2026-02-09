Visite Flash du château en extérieur Rue de Narbonne Montélimar
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-12-18
2026-03-14 2026-09-01
Depuis les espaces extérieurs du château de Montélimar, un médiateur vous raconte l’histoire et l’architecture de ce monument d’exception.
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr
English :
From the exterior of the Château de Montélimar, a mediator explains the history and architecture of this exceptional monument.
