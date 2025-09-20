Visite flash du cloître et de la poudrière (Journées Européennes du patrimoine) Rue du Couvent des Minimes Blaye

Visite flash du cloître et de la poudrière (Journées Européennes du patrimoine) Rue du Couvent des Minimes Blaye samedi 20 septembre 2025.

Visite flash du cloître et de la poudrière (Journées Européennes du patrimoine)

Rue du Couvent des Minimes Couvent des Minimes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’office de tourisme de Blaye organise des visites guidées du cloître et de la poudrière afin de comprendre la fonction de ses bâtiments ainsi que la vie des soldats en garnison.

Réservation obligatoire à partir du 8 septembre auprès de l’office de tourisme de Blaye au 05.57.42.12.09 .

Rue du Couvent des Minimes Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

English : Visite flash du cloître et de la poudrière (Journées Européennes du patrimoine)

German : Visite flash du cloître et de la poudrière (Journées Européennes du patrimoine)

Italiano :

Espanol : Visite flash du cloître et de la poudrière (Journées Européennes du patrimoine)

L’événement Visite flash du cloître et de la poudrière (Journées Européennes du patrimoine) Blaye a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Blaye