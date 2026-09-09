Visite flash du Cloître Saint-Trophime Place De la Republique Arles
samedi 19 septembre 2026 · Place De la Republique · Arles
Informations pratiques
Arles
Visite flash du Cloître Saint-Trophime
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 13h, à partir de 14h et à partir de 15h. Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour découvrir le cloître et son histoire, suivez le guide et partez pour environ 30 minutes de visite.
Le cloître Saint-Trophime, au décor sculpté extraordinaire, a été récemment restauré. Votre guide conférencier vous présentera les galeries romanes et gothiques ainsi que les espaces de vie des chanoines. .
Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
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English :
To discover the cloister and its history, follow the guide for a 45-minute tour.
L’événement Visite flash du Cloître Saint-Trophime Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles
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