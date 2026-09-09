UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arles

Visite flash du Cloître Saint-Trophime Place De la Republique Arles

samedi 19 septembre 2026 · Place De la Republique · Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place De la Republique
Adresse
Le Cloître Saint Trophime
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Arles

Visite flash du Cloître Saint-Trophime

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 13h, à partir de 14h et à partir de 15h. Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Pour découvrir le cloître et son histoire, suivez le guide et partez pour environ 30 minutes de visite.
Le cloître Saint-Trophime, au décor sculpté extraordinaire, a été récemment restauré. Votre guide conférencier vous présentera les galeries romanes et gothiques ainsi que les espaces de vie des chanoines.   .

Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20  ot-arles@arlestourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To discover the cloister and its history, follow the guide for a 45-minute tour.

L’événement Visite flash du Cloître Saint-Trophime Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles

À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)