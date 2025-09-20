Visite flash « Du Domaine de Monplaisir à l’Hôpital » Chapelle de l’Hôpital Pornic

Visite flash « Du Domaine de Monplaisir à l’Hôpital » Chapelle de l’Hôpital Pornic samedi 20 septembre 2025.

Visite flash « Du Domaine de Monplaisir à l’Hôpital » Samedi 20 septembre, 17h30 Chapelle de l’Hôpital Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T17:50:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T17:50:00

Plongez dans l’histoire du domaine noble de Monplaisir, transformé en hôpital dès 1719.

Chapelle de l’Hôpital Chapelle de l’Hôpital, 26 rue du Maréchal Foch, Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@pornic.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 85 83 62 42 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

©Ville de Pornic