Visite flash du Donjon de Bours Donjon de Bours Bours

Visite flash du Donjon de Bours 20 et 21 septembre Donjon de Bours Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites flash de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

(visites de 30 minutes, départs toutes les 30 minutes, derniers départs le matin à 12h et l’après-midi à 17h)

Donjon de Bours 29 rue de l’Église – 62550 Bours Bours 62550 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 47 95 59 http://www.donjondebours.fr Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1965, le Donjon de Bours est une exceptionnelle tour-maison édifiée au 14e siècle. C’était la résidence seigneuriale d’un chevalier de l’Artois, unique vestige de ce type sur le territoire.

Son architecture se compose d’une base carrée flanquée de six tourelles en encorbellement, ce qui lui donne un aspect atypique. Le Donjon de Bours possédait sa haute et basse-cour aujourd’hui disparues. Ancienne mairie de la commune, le monument est actuellement en cours de restauration. Objectif : réhabiliter le lieu en espace historique.

Crédit photo : Christelle Denis A 26 sortie 5, D 916, D941.

Journées européennes du patrimoine 2025