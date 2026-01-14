Visite Flash du mois d’Avril L’extraordinaire crypte Romane de la Cathédrale Saint Étienne ! Place de la Cathédrale Auxerre
Visite Flash du mois d'Avril L'extraordinaire crypte Romane de la Cathédrale Saint Étienne ! Place de la Cathédrale Auxerre vendredi 3 avril 2026.
Place de la Cathédrale Parvis de la cathédrale Saint Étienne Auxerre Yonne
Tarif : Gratuit
Gratuit
Début : 2026-04-03 12:30:00
fin : 2026-04-03 13:00:00
2026-04-03
Thématique de la Visite Flash du mois d’Avril 2026 L’extraordinaire crypte Romane de la Cathédrale Saint Étienne !
Il était une fois une magnifique cathédrale Romane, dotée d’une somptueuse partie souterraine. Venez en percer les mystères !
Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .
Place de la Cathédrale Parvis de la cathédrale Saint Étienne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
