Visite flash du musée de la Monnaie de Paris La Monnaie de Paris Paris

Visite flash du musée de la Monnaie de Paris 20 et 21 septembre La Monnaie de Paris Paris

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez braquer les mystères de la Monnaie de Paris

Les mythes et légendes de la monnaie vous sont racontés par des médiateurs postés en salles qui vous dévoilent les secrets de fabrication de la Monnaie de Paris. Les processus de fabrication des monnaies et des médailles, de l’extraction du métal à la frappe, dialoguent avec les riches collections patrimoniales du musée.

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France Jusqu'au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L'hôtel fut conçu en 1767 par l'architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l'une publique, l'autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Visite commentée

