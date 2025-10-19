Visite flash du Musée des Mondes Polaires Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon

Visite flash du Musée des Mondes Polaires

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – 8.5 EUR

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19 15:00:00

2025-10-19

Embarquez pour une mini-croisière à destination des mondes polaires lors de nos visites flash autour de l’exposition permanente ou de l’exposition temporaire en cours au musée (thématique surprise).

Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles. Compris dans le billet d’entrée du musée. .

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

