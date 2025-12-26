Visite flash du musée (sur demande) VILLEQUIER Rives-en-Seine

Visite flash du musée (sur demande)

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25 15:00:00

2026-01-25

En moins de 30 minutes, découvrez la maison de la famille Vacquerie, devenue musée Victor Hugo, ainsi que quelques pièces phares de sa collection.

Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, inscription sur place. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

