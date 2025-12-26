Visite flash du musée (sur demande) VILLEQUIER Rives-en-Seine
Visite flash du musée (sur demande) VILLEQUIER Rives-en-Seine dimanche 25 janvier 2026.
Visite flash du musée (sur demande)
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25 15:00:00
2026-01-25
En moins de 30 minutes, découvrez la maison de la famille Vacquerie, devenue musée Victor Hugo, ainsi que quelques pièces phares de sa collection.
Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, inscription sur place. .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
