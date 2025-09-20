Visite Flash du Muséum Muséum d’histoire naturelle Angers

Visite Flash du Muséum 20 et 21 septembre Muséum d’histoire naturelle Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte des expositions permanentes du Muséum des Sciences Naturelles.

Muséum d’histoire naturelle 43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054850 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/culture-scientifique/museum-des-sciences-naturelles/le-museum-des-sciences-naturelles/index.html Paléontologie : fossiles de l’Anjou issus de tous les niveaux géologiques rencontrés dans le département parmi lesquels trilobites du Primaire, ammonites du Secondaire, dents de requin et mammifères du Tertiaire. La pièce majeure est un squelette complet de Metaxytherium (sirénien du tertiaire). Nombreux spécimens onymophorontes. Minéralogie : météorite d’Angers, quartz aciculaire radié, minéraux de Madagascar, minéralogie locale. Préhistoire : outils lithiques et faune quaternaire, gisement moustérien de Roc-en-Pail (Maine-et-Loire). Zoologie : mâchoires de baleine, oiseaux disparus, œuf d’aepyornis, patte de moa (apparentés à l’autruche), perruche de Caroline, pigeon migrateur américain. Nombreux spécimens d’espèces rares ou menacées. Collections de références pour la faune locale (ornithologie, mammalogie, entomologie, malacologie). Botanique : collection de niveau national comportant plus de 350.000 spécimens. Référence pour la flore locale et du centre de la France. Herbiers patrimoniaux.

