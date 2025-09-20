Visite flash « Du passé au présent : l’église Saint-Étienne » au musée François Rude Musée François Rude Dijon

Rendez-vous dans l’espace d’exposition.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite flash de 15 minutes pour découvrir l’église Saint-Étienne.

La bibliothèque Colette est en travaux et ce n’est pas la première fois ! Ce bâtiment a connu diverses modifications au cours des siècles afin de l’agrandir mais également pour changer son statut. D’une muraille défensive durant l’Antiquité jusqu’à une institution culturelle de nos jours, ce bâtiment dijonnais vous dévoile son passé grâce à certaines pierres de son édifice. Saurez-vous les repérer ? Rendez-vous au musée Rude pour les identifier !

