Visite flash du Théâtre Antique Théâtre Antique Arles
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Antique · Arles
Informations pratiques
Arles
Visite flash du Théâtre Antique
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 11h, à partir de 12h et à partir de 13h. Théâtre Antique Rue De la Calade Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Envie de découvrir le théâtre antique en 30 minutes ? Accompagnés d’une guide conférencière, vous découvrirez tous ses secrets.
Achevé vers 12 avant notre ère, le théâtre antique précède d’un siècle son illustre voisin l’amphithéâtre. Votre guide conférencier vous expliquera la fonction du théâtre dans l’Empire romain et décryptera les vestiges de l’édifice. .
Théâtre Antique Rue De la Calade Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
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English :
Want to discover the ancient theatre? Follow the guide for a 45-minute tour.
L’événement Visite flash du Théâtre Antique Arles a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme d’Arles
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