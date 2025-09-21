Visite flash d’un cabinet flamand du XVIIe siècle au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Visite flash d’un cabinet flamand du XVIIe siècle au musée des Beaux-Arts de Dijon Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous salle 20 (rez-de-chaussée).

Sculpté et peint par un maître-ébéniste du XVIIe siècle, ce cabinet flamand est un meuble précieux qui a une belle histoire à raconter, riche en rebondissements : le retour du fils prodigue. Venez découvrir tous ses secrets au musée des Beaux-Arts de Dijon le temps d’une courte visite de 15 minutes.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France

