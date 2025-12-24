Visite-flash en écho à l’Opera : Lucia Di Lammermoor Musée Quai Zola Rennes Samedi 31 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Visite-flash en écho à l’Opera : Lucia Di Lammermoor, entre Amours impossibles et drames passionnels

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T16:30:00.000+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



