Visite flash « Étienne Hadju et ses bas-reliefs » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Visite flash « Étienne Hadju et ses bas-reliefs » au musée des Beaux-Arts de Dijon Dimanche 21 septembre, 11h30, 17h15 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous salle 46 (3e étage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T11:45:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à la visite flash de 15 minutes « Étienne Hajdu et ses bas-reliefs : le bas-relief ou la bataille du fond et de la forme », avec Caroline Fournillon-Courant, chargée des collections XXe et XXIe siècles

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

© Direction des musées de Dijon