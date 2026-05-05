Visite flash – Exposition Desseins et autres destins ️, Fort de Vaise, Lyon

Visite flash – Exposition Desseins et autres destins ️ Samedi 23 mai, 18h00 Fort de Vaise Métropole de Lyon

Visite flash toutes les 30min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

L’exposition Desseins et autres destins de Jacqueline Salmon vous ouvre ses portes tout au long de la soirée.

Des visites flash sont proposées toutes les 30 minutes. Laissez-vous guider à travers les grandes thématiques de l’exposition : du dialogue entre photographie et dessin aux liens entre science et poésie, en passant par les multiples façons de regarder et de représenter le monde.

Une manière conviviale et accessible de découvrir l’univers de l’artiste… ou de le redécouvrir autrement.

Fort de Vaise 27 boulevard Antoine de Saint Exupery 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478471082 https://www.fondation-renaud.com/ https://www.facebook.com/FondationRenaud;https://www.instagram.com/fondationrenaud/?hl=fr Le Fort de Vaise, propriété et siège de la Fondation Renaud, est un fort militaire de la première couronne de fortifications lyonnaise, bâti en 1834. Sauvé de la destruction par les frères Renaud, il abrite désormais la collection d’objets et d’œuvres d’art qu’ils ont légué à la Fondation portant leur nom, en 1994. Celle-ci, reconnue d’utilité publique, s’est donnée pour mission de mettre en valeur les artistes de la région et de faire vivre la culture au travers de résidences d’artistes, d’expositions, d’activités culturelles. Métro D, arrêt Valmy + 10 minutes à pied (en montée) ou + bus 90 arrêt Fort de Vaise les Carriers. Parking sur place. Merci aux personnes à mobilité réduite de nous contacter auparavant afin que nous puissions les accueillir le mieux possible.

Nuit européenne des musées

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