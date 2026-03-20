VISITE FLASH Exposition Jardiner la Ville 5 bd Anatole France Le Mans

VISITE FLASH Exposition Jardiner la Ville

5 bd Anatole France 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:30:00

fin : 2026-06-06 17:15:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-06

Visite commentée de l’exposition pour découvrir les transformations possibles du paysage urbain de demain. Jardins partagés, toitures cultivées, fermes urbaines…de nombreuses initiatives visent à réinventer nos espaces de vies pour les rendre plus habitables et durables.

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5 bd Anatole France 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

Guided tour of the exhibition to discover the possible transformations of tomorrow?s urban landscape. Shared gardens, cultivated rooftops, urban farms? many initiatives aim to reinvent our living spaces to make them more habitable and sustainable.

L’événement VISITE FLASH Exposition Jardiner la Ville Le Mans a été mis à jour le 2026-03-20 par CDT72