Visite Flash exposition Miguel Chevalier Musée des beaux-arts Angers

Visite Flash exposition Miguel Chevalier 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts Maine-et-Loire

Jauge maximum de 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite flash de cette exposition, dédié à l’art numérique et virtuel, présentera des œuvres immersives et interactives, réalisées grâce aux technologies contemporaines, incluant la réalité virtuelle, les algorithmes génératifs et l’intelligence artificielle. Reposant sur une iconographie florale riche et foisonnante, Digital Floralia met en lumière les techniques novatrices employées par Miguel Chevalier – impression 3D, logiciels spécifiques, IA – qui bouleversent les conceptions traditionnelles de création, de fabrication et de perception de l’image.

Le visiteur découvrira également un cabinet de curiosités où se côtoient herbier ancien, herbier en digigraphie, tapisserie, broderies digitales, sculptures en impression 3D.

Digital Floralia est une ode à la poésie numérique, une esthétique du virtuel où la nature et l’artifice se rencontrent dans un dialogue créatif, entre tradition et futur.

Musée des beaux-arts 14 Rue du Musée, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241053800 https://musees.angers.fr/accueil/index.html Collections de peintures du XIVe au XXe des écoles italienne, flamande, hollandaise et française. Ensemble de peinture du XVIIIe siècle. Objets d’art du Moyen Âge et de la Renaissance. Collection de sculptures. Art moderne et art contemporain. Parcours présentant l’histoire de la ville d’Angers. La galerie David d’Angers présente la plus riche collection d’oeuvres de David d’Angers, dont ses plâtres originaux.

Thomas Granovsky