Visite flash exposition « Moisson express », COMPA – Musée de l’agriculture, Mainvilliers

Visite flash exposition « Moisson express » Samedi 23 mai, 15h00, 16h30, 20h30 COMPA – Musée de l’agriculture Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Visite commentée de la nouvelle exposition temporaire du musée « Moisson express », qui retrace l’utilisation de la vapeur pour le transport et l’agriculture en partant du local pour parcourir la France.

COMPA – Musée de l’agriculture 4 Rue Philarète Chasles, 28300 Mainvilliers, France Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237841500 https://www.lecompa.fr Premier musée français consacré à l’agriculture, le Compa est un musée d’histoire et de société, de sciences et de techniques qui, sur 3 000 m², aide les visiteurs à mieux se repérer dans un monde rural en (r)évolution. Le Compa présente une collection importante de machines agricoles (1800-1950), des cabinets de curiosités qui racontent de façon originale l’histoire rurale, des expositions qui traitent de sujets d’actualités, une muséographie moderne et interactive qui interroge l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture. “TractoBrick”, un tracteur grandeur nature, reproduction du tracteur Claas Arion 460, fait de près de 800 000 briques LEGO® est la mascotte du musée. Parc de stationnement gratuit : Accès par la rue Philarète Chasles-28300 Mainvilliers. Autocar : Gare routière de Chartres face au musée. Gare desservie : Chartres – Ligne SNCF Paris-Le Mans.

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© Compa, le musée de l’agriculture