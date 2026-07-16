Visite-flash : Focus sur l’église St-Séverin de Crécy, Eglise St-Séverin, Crécy-en- ̈Ponthieu, Crécy-en-Ponthieu

Informations pratiques

Visite-flash : Focus sur l’église St-Séverin de Crécy Dimanche 20 septembre, 11h15 Eglise St-Séverin, Crécy-en- ̈Ponthieu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

L’église de Crécy, d’un beau style gothique flamboyant, date du 15e siècle. Sa tour-clocher a certainement servi de refuge pour les habitants lors des conflits militaires de la guerre de Cent Ans et des invasions espagnoles. Elle a été remaniée au 19e siècle dans le style néogothique, dans un souci de conserver son allure médiévale. Orgues, toiles de l’école de Poussin, vitraux… elle regorge d’objets mobiliers précieux.

Le temps d’une visite flash de 30 min, (re)découvrez l’église Saint-Séverin et son mobilier.

Eglise St-Séverin, Crécy-en- ̈Ponthieu Crécy-en-Ponthieu, Crécy-en-Ponthieu 80150 Crécy-en-Ponthieu Somme Hauts-de-France

L’église de Crécy, d’un beau style gothique flamboyant, date du 15e siècle. Sa tour-clocher a certainement servi de refuge pour les habitants lors des conflits militaires de la guerre de Cent Ans et …

©BS3V, C.Abelé