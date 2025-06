Visite Flash Château de Grignan Grignan 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Visite Flash Château de Grignan

Tarif : – – 11 EUR

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-29

2025-07-05

Découvrez l’histoire du château et de ses habitants en un clin d’œil !



▪ 11 € | réduit 8 € (12-17 ans)

▪ Billet exonéré pour les de 12 ans

▪ Durée 30 minutes

Château de Grignan 23 rue Montant au Château

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

Discover the history of the château and its inhabitants at a glance!



? 11 ? | reduced 8 ? (12-17 yrs)

? Ticket waived for under-12s

? Duration 30 minutes

German :

Entdecken Sie die Geschichte des Schlosses und seiner Bewohner auf einen Blick!



? 11 ? | ermäßigt 8 ? (12-17 Jahre)

? Befreite Eintrittskarte für Kinder unter 12 Jahren

? Dauer 30 Minuten

Italiano :

Scoprite la storia del castello e dei suoi abitanti in un colpo d’occhio!



11 anni | ridotto 8 anni (12-17 anni)

? Biglietto gratuito per i minori di 12 anni

? Durata 30 minuti

Espanol :

Descubra de un vistazo la historia del castillo y de sus habitantes



? 11 ? | reducido 8 ? (12-17 años)

? Entrada gratuita para menores de 12 años

? Duración 30 minutos

