Visite flash Henri Rivière et Mathurin Méheut sur les rivages Milmarin Ploubazlanec
Visite flash Henri Rivière et Mathurin Méheut sur les rivages Milmarin Ploubazlanec mercredi 22 avril 2026.
Visite flash Henri Rivière et Mathurin Méheut sur les rivages
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29
30 minutes dans l’exposition Rivages partagés pour découvrir le travail de Mathurin Méheut et Henri Rivière. Artistes passionnés par la mer, à la gravure ou au dessin, ils ont parcouru le port de Loguivy-de-la-Mer en quête d’inspiration. Leurs œuvres sont le témoignage des savoir-faire d’antan sur les rives du Trieux.
L’accès aux expositions est inclus dans le billet. .
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34
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L’événement Visite flash Henri Rivière et Mathurin Méheut sur les rivages Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol