Visite flash Henri Rivière et Mathurin Méheut sur les rivages

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29

30 minutes dans l’exposition Rivages partagés pour découvrir le travail de Mathurin Méheut et Henri Rivière. Artistes passionnés par la mer, à la gravure ou au dessin, ils ont parcouru le port de Loguivy-de-la-Mer en quête d’inspiration. Leurs œuvres sont le témoignage des savoir-faire d’antan sur les rives du Trieux.

L’accès aux expositions est inclus dans le billet. .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34

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English :

L’événement Visite flash Henri Rivière et Mathurin Méheut sur les rivages Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol