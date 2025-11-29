Visite Flash Histoire de l’arrivée du chemin de fer à Biarritz et de son évolution Parvis Jakes-Abeberry Biarritz

Visite Flash Histoire de l’arrivée du chemin de fer à Biarritz et de son évolution

Parvis Jakes-Abeberry Avenue Foch (devant la Gare du Midi) Biarritz

Tarif : 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Saviez-vous que la Gare du Midi accueillait des voyageurs en centre-ville entre 1911 et 1980 ?

Que la première ligne de chemin de fer secondaire reliant Bayonne Anglet Biarritz (BAB) avait été en service de 1877 à 1953 ?

Au cours de cette visite inédite, votre guide-conférencier de Destination Biarritz, vous contera l’Histoire et les histoires autour du patrimoine ferroviaire de Biarritz.

Rendez-vous sur le parvis Jakes-Abeberry (Gare du Midi, Avenue Foch) .

