Visite flash « Il était une fois Montréal, les Champenois en Nouvelle-France » Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes samedi 20 septembre 2025.

Dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T11:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T16:30:00+

Venez découvrir l’exposition « Il était une fois Montréal, les Champenois en Nouvelle-France » à travers des visites flash de 30 minutes.

Trois thématiques complémentaires vous sont proposées pour explorer, de manière vivante, l’histoire des liens entre la Champagne et la Nouvelle-France :

– À la découverte des objets phares de l’exposition : découvrez l’exposition à partir d’une sélection d’œuvres riches et variées (samedi à 10h30 et dimanche à 14h30).

– Les grandes figures champenoises en Nouvelle-France : marchez sur les pas de quatre Champenois célèbres : Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys et Jean Talon (samedi à 14h30 et dimanche à 16h).

– Vivre ensemble avec les Premières Nations : découvrez l’histoire croisée des Français et des Nations autochtones, entre alliances et conflits (samedi à 16h et dimanche à 10h30).

Hôtel-Dieu-le-Comte 31 quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est L’Hôtel-Dieu-le-Comte fut fondé au XIIe siècle par le comte Henri Ier le Libéral. Reconstruit au cours du XVIIIe siècle, il est considéré comme l’un des plus vastes de France.

La grande cour d’honneur est close par une superbe grille en fer forgé de style Louis XV. Cette dernière fut réalisée en 1760 par Pierre Delphin, maître-serrurier de Paris.

L’Hôtel-Dieu-le-Comte abrite aujourd’hui la Cité du vitrail, le musée de l’Apothicairerie.

L’Hôtel est classé au titre des Monuments historiques en 1964.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Département de l’Aube